Эксперт: кредитные каникулы – вариант для регионов и малого бизнеса

Кредитные каникулы, предложенные государством в качестве меры поддержки на фоне ситуации с коронавирусом, выгодны жителям регионов и малому бизнесу. Такое мнение высказал директор Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Он подчеркнул, что размер кредитов и ипотеки, по которым предоставляют "каникулы", взяты по нижней планке.

"Есть категория под названием "малые предприниматели", которым легче всего оформить кредит как потребительский. Индивидуальные предприниматели берут эти кредиты как самые простые по форме. Они же не могут брать ипотечные кредиты, не могут брать автокредит. Потому что им нужны живые деньги и минимум отчетности по ним для того, чтобы перекрыть (расходы — прим. ред.)", — отметил эксперт.

По мнению Колташова, россиянам, у которых долг по кредиту превышает 250 тысяч рублей, чтобы попасть на "кредитные каникулы", нужно срочно сумму долга погашать до минимальной планки.

Напомним, что в России установили размер кредитов для предоставления кредитных каникул. Для физлиц максимальный размер потребительского кредита составляет 250 тысяч рублей, для ИП — 300 тысяч рублей, для получателей автокредитов — 600 тысяч рублей.