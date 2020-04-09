Цена на нефть марки Brent заметно повысилась

Нефть марки Brent продолжает укреплять свои позиции в преддверии переговоров ОПЕК+, которые запланированы на 16:00 (мск). В четверг стоимость сырья выросла на 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель (по состоянию на 11:17 мск).

Вместе с тем на открытии Московской биржи рубль начал расти к доллару и евро. Курс доллара снизился на 0,5% и составил 74,6 рубля, евро подешевел на на 0,21%, до 81,14 рубля.

В то же время не все разделяют позитивные ожидания от новых переговоров ОПЕК+. Эксперты голландского ING считают, что участникам альянса не удастся договориться об общем снижении уровня добычи на 10 млн баррелей. Максимум можно рассчитывать на 6-7 млн, говорят специалисты. В таких условиях цена не нефть Brent резко упадет до уровня $20.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что объем добычи нефти в США за промежуток с 28 марта по 3 апреля упал на 600 тыс. баррелей в день. На данный момент показатель составляет 12,4 млн баррелей. Новость о падении появилась накануне переговоров представителей ОПЕК+.