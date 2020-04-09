Мишустин поддержал предложение о заморозке цен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею "единороссов" о возможности ограничения роста цен на продукты и товары первой необходимости. Ранее уже был разработан механизм по сдерживанию стоимости лекарств и медицинских изделий.

Как заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, рост цен связан с действиями "недобросовестных" поставщиков. В связи с этим он считает, что необходимо ограничить наценку для каждого этапа перепродажи: она не должна превышать 10%.

По словам Неверова, в стране наблюдается рост цен на многие продовольственные товары, "не только лимоны и имбирь".

В "Единой России" заявили, что после одобрения их предложения Мишустиным депутаты начнут разрабатывать шаги по его осуществлению.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что оптовые цены на лимоны в России за последнюю неделю выросли более чем в два раза. Максимум достигает 430 рублей за кг, минимум — 220. В Руспродсоюзе ситуацию объясняют снижением поставок из Турции, а также возросшим спросом на продукт среди россиян в условиях распространения коронавируса.