Уровень добычи нефти в США достиг минимума июля 2019 года

Объем добычи нефти в США за промежуток с 28 марта по 3 апреля упал на 600 тыс. баррелей в день. На данный момент показатель составляет 12,4 млн баррелей. Новость о падении появилась накануне переговоров представителей ОПЕК+ по сокращению уровня добычи нефти.

Согласно прогнозам Министерства энергетики США, возможно очередное снижение уровня добычи до 11,8 млн баррелей. Текущий спад стал максимальным с июля 2019 года, когда объемы снизились сразу на 700 тыс. баррелей.

Почему Штаты пошли на такой шаг

Эксперты заявляют о том, что США пошли на такой шаг для того, чтобы в рамках переговоров по ОПЕК+ это уменьшение могло им быть зачтено при расчете общего необходимого уровня снижения добычи нефти.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Саудовская Аравия выступила за сокращение объема добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки без учета стран, входящих в G20. Пока что ближневосточная страна все еще не может договориться с Россией по этому вопросу. Согласно прогнозу ОПЕК, если не удастся достичь соглашения, до конца II квартала все хранилища будут заполнены и в итоге придется прекратить добычу нефти во всем мире.