Россияне начали активно закупать алкоголь на карантине

За первую неделю режима самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) расходы россиян в категории "винные магазины" выросли более чем на 30%. Интерес к алкоголю сохраняется вторую неделю подряд. При этом общие расходы по сравнению с предыдущей неделей уменьшились почти на 23%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Сбербанка.

Помимо алкоголя, россияне стали чаще покупать цифровые товары (+17,4%), медикаменты (+15,5%) и продукты (+9,2%).

При этом резко снизились расходы на категории туризм, салоны красоты, спорт, бары и рестораны, развлечения. Также россияне практически не покупали одежду и обувь, мебель. Траты на бытовую технику уменьшились более чем на 58% по сравнению с тем же временным периодом прошлого года.

По прогнозам, если уровень потребления будет таким на протяжении всего месяца, то в апреле ВВП уменьшится почти на 1 трлн рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк на время карантина отменил комиссию на переводы из других банков. Такой политики он будет придерживаться до 1 мая, когда, предположительно, должен завершиться режим самоизоляции.