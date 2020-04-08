Саудовская Аравия выступила с новым предложением для ОПЕК+

Саудовская Аравия выступила за сокращение объема добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки без учета стран, входящих в G20. Пока что ближневосточная страна все еще не может договориться с Россией по этому вопросу. Тем временем ОПЕК составил свой прогноз на дальнейшее развитие ситуации. Данные о нем опубликовало агентство Energy Intelligence.

Согласно первому сценарию, члены ОПЕК+ не будут соблюдать никакие ограничения. В таком случае поставки стремительно превысят спрос, на 14,7 млн баррелей в сутки. Ожидается, что при таком раскладе до конца II квартала все хранилища будут заполнены и в итоге придется прекратить добычу во всем мире.

По второму сценарию страны согласятся на сокращение 10 млн баррелей, что даст надежду на урегулирование ситуации.

Напомним, видеоконференция представителей стран ОПЕК+ должна состояться завтра, 9 апреля. Помимо стран-членов альянса, в ней примут участие Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Египет, Индонезия, Норвегия, Великобритания, США, Тринидад и Тобаго.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Саудовская Аравия выдвинула России жесткие требования по вопросу сокращения добычи нефти - не менее 1,5 млн баррелей. Со своей стороны, саудиты готовы пойти на уменьшение в 3 млн баррелей.