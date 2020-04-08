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"Восток-Медиа" начал продажи наружной рекламы с "открытой датой"

Экономика

Компания "Восток-Медиа" объявляет о старте продаж наружной рекламы с открытой датой начала размещения поверхностей. 

Алексей Митрюшин, управляющий партнёр "Восток-Медиа": "Девиз бизнес-стратегии нашей компании — "Расти вместе!". Это не просто слова: мы убеждены, что должны всячески способствовать росту и развитию успеха наших клиентов, помогать увеличивать доходность и эффективность бизнесов. В сложившейся непростой ситуации, мы решили уже сейчас предоставить возможность планировать маркетинговые активности на период после снятия властями временных ограничений на передвижение людей и автотранспорта. Более того, воспользовавшись нашим предложением сейчас, малый и средний бизнес сможет получить более выгодные финансовые условия, позволяющие соптимизировать рекламные вложения. Уверен, что в первые месяцы после возвращения к обычной жизни значение и эффективность наружки станут еще более актуальными, ведь люди психологически будут более остро реагировать на все новое, яркое и интересное".

Итак, что мы предлагаем:

  • До 30 апреля 2020 г. вы можете забронировать свободные поверхности "Восток-Медиа" (заключить контракт), начав при этом размещение сразу после снятия властями ограничений на передвижение людей и автотранспорта, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
  • Срок размещения на забронированных поверхностях по данному предложению — 3 месяца после снятия ограничений на передвижение. Если отмена действующего режима выпадает на середину месяца, то вы можете начать размещение с любой даты этого месяца (с перерасчётом по дням) или с первого числа следующего за ним месяца. Количество поверхностей не ограничено.
  • Специальная скидка на размещение по данному предложению для компаний малого и среднего бизнеса составляет 25%. При оплате же в течение 10 дней после бронирования скидка будет увеличена до 40%. Предложение действует как для текущих, так и для новых клиентов. При этом оно распространяется на новые или дополнительные поверхности, сверх текущего размещения. (т.е., если сейчас уже размещается 30 поверхностей, то начиная с 31-ой и далее будет действовать скидка 25% или 40% сроком на 3 месяца).

Также, в случае необходимости, мы готовы оперативно помочь создать уникальный дизайн ваших билбордов, продумать индивидуальную креативную стратегию продвижения бизнеса и привлечения внимания нужных целевых аудиторий, презентовать эффективные рекламные и PR-инструменты, и возможности от наших проверенных годами партнеров в самых разных областях: диджитал, СММ, ТВ, радио, печатная пресса, эвенты и BTL, дизайн и полиграфия, колл-центры и т. д.

Компания "Восток-Медиа" специализируется на предоставлении услуг по аренде рекламных конструкций в Московской области и является самым крупным оператором по размещению наружной рекламы в Подмосковье, оперируя более чем 6500 рекламных поверхностей.

Ждем запросы и вопросы по тел. +79265874211 Александр Кротов или по электронной почте krotov@vmoutdoor.ru

Контакты для СМИ: +79257144314 Наталья Кудрявченко

Всем здоровья и добра! 

Ваша команда "Восток-Медиа"

На правах рекламы

Темы акция реклама компания восток-медиа
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