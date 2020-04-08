Компания "Восток-Медиа" объявляет о старте продаж наружной рекламы с открытой датой начала размещения поверхностей.
Алексей Митрюшин, управляющий партнёр "Восток-Медиа": "Девиз бизнес-стратегии нашей компании — "Расти вместе!". Это не просто слова: мы убеждены, что должны всячески способствовать росту и развитию успеха наших клиентов, помогать увеличивать доходность и эффективность бизнесов. В сложившейся непростой ситуации, мы решили уже сейчас предоставить возможность планировать маркетинговые активности на период после снятия властями временных ограничений на передвижение людей и автотранспорта. Более того, воспользовавшись нашим предложением сейчас, малый и средний бизнес сможет получить более выгодные финансовые условия, позволяющие соптимизировать рекламные вложения. Уверен, что в первые месяцы после возвращения к обычной жизни значение и эффективность наружки станут еще более актуальными, ведь люди психологически будут более остро реагировать на все новое, яркое и интересное".
Итак, что мы предлагаем:
Также, в случае необходимости, мы готовы оперативно помочь создать уникальный дизайн ваших билбордов, продумать индивидуальную креативную стратегию продвижения бизнеса и привлечения внимания нужных целевых аудиторий, презентовать эффективные рекламные и PR-инструменты, и возможности от наших проверенных годами партнеров в самых разных областях: диджитал, СММ, ТВ, радио, печатная пресса, эвенты и BTL, дизайн и полиграфия, колл-центры и т. д.
Компания "Восток-Медиа" специализируется на предоставлении услуг по аренде рекламных конструкций в Московской области и является самым крупным оператором по размещению наружной рекламы в Подмосковье, оперируя более чем 6500 рекламных поверхностей.
Ждем запросы и вопросы по тел. +79265874211 Александр Кротов или по электронной почте krotov@vmoutdoor.ru
Контакты для СМИ: +79257144314 Наталья Кудрявченко
Всем здоровья и добра!
Ваша команда "Восток-Медиа"
На правах рекламы
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