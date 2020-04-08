Кто из российских миллиардеров заработал больше всех за 2019 год

Лидером рейтинга стал сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Каримов с семьей. За год его состояние увеличилось на $3,7 млрд, до $10 млрд.

Основной причиной такого роста стали акции основного актива бизнесмена-золотодобытчика "Полюс", которые значительно подорожали в условиях падения цен на нефть. При этом в основном списке российских миллиардеров, по версии Forbes, Каримов занимает только 13 место.

На втором месте рейтинга оказался Владимир Потанин, состояние которого за год выросло на $1,6 млрд до $19,7 млрд. Котировки его основного актива — "Норильского никеля" — продемонстрировали уверенный рост. Интерес к никелю объясняется развитием рынка электромобилей.

Третьим в списке стал Михаил Прохоров, который за год заработал $1,4 млрд. Россиянин продал 51% баскетбольного клуба Brooklyn Nets и его домашней арены сооснователю корпорации Alibaba Джозефу Цаю.

В пятерке лидеров также оказались совладелец "Фармстандарта" Виктор Харитонин (+$1,1 млрд) и депутат Госдумы с семьей Андрей Скоч (+$ 1,1 млрд). Далее по списку — те, кто заработал менее миллиарда долларов за год: Алишер Усманов, Павел Дуров, Искандер Махмудов, Юрий Ковальчук, Леонид Богуславский.

Ранее Pravda. ru сообщала, кто из миллиардеров попал в топ-20 самых богатых людей России. Лидером стал Владимир Потанин.