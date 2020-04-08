Мадуро верит в успех предстоящей встречи ОПЕК+

Президент Венесуэлы уверен, что странам-участницам ОПЕК+ удастся договориться. Это необходимо для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке.

По словам Никоса Мадуро, он убежден, что страны находятся на верном пути.

"Я верю, что мы находимся на верном пути, есть хорошие предложения на столе… Я оптимистично настроен по поводу видеоконференции ОПЕК и соглашений ОПЕК+, которые вернули бы стабильность нефтяному рынку… И мировой экономике", — заявил венесуэльский лидер.

Встреча ОПЕК+ запланирована на 9 апреля. Она пройдет в формате видеоконференции. Ранее Саудовская Аравия выдвинула России жесткие требования по вопросу сокращения добычи нефти — не менее 1,5 млн баррелей. Со своей стороны, саудиты готовы пойти на уменьшение в 3 млн баррелей.

Эксперты считают, что вернуть баланс в рамках ОПЕК+ сложно, но вполне реально. Саудиты, планировавшие заполнить рынок своей дешевой нефтью, не нашли рынки сбыта и сдались первыми. Кроме того, власти Саудовской Аравии прислушиваются к мнению Дональда Трампа, который настоятельно призывает к диалогу.