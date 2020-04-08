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Источник Правда.Ру

Грузоперевозки между Россией и Китаем возобновляются

Экономика

Три пункта пропуска открывает Китай на границах с Россией. Страны восстанавливают грузоперевозки.

Информацию предоставили в генеральном консульстве России в Харбине.

"По информации китайских властей, с 8 апреля будет возобновлено грузовое сообщение через следующие пункты пропуска на российско-китайской границе: Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог — Мишань", — сообщает российская дипмиссия на своей странице в социальной сети.

Завтра планируется открыть еще один пропуск: Маньчжурия — Забайкальск. С 9 апреля здесь временно приостановят пассажирское сообщение, а вот грузовое — разрешат.

Ранее сообщалось, что Китай снял блокаду с Уханя. Блокировка длилась 76 дней. С 8 апреля город возвращается к нормальной жизни.

Между тем, не смотря на эпидемию коронавируса, в 2019 году Китай стал лидером по количеству заявок на патенты. От КНР во Всемирную организацию интеллектуальной собственности поступило 58 990 заявок. До этого многие годы подряд лидером в этом вопросе были США, но в прошлом году американские разработчики направили в ВОИС лишь 57 840 заявок.

Темы китай россия грузоперевозки
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