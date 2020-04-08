Рынок нефти ждет итогов встречи ОПЕК+

Крупнейшие мировые производители нефти постепенно приближаются к беспрецедентной глобальной сделке по спасению энергетической отрасли от коллапса, считают аналитики Вloomberg.

В США уверены, что окончательную точку в споре Саудовской Аравии и России о сокращении производства, поставит виртуальная встреча в рамках ОПЕК+ в четверг, 9 апреля.

Чего ждет мир от встречи ОПЕК+

После переговоров станет, наконец, понятно — будет ли мир продолжать тонуть в потоке нефти, который начинает захлестывать резервуары для хранения и вызывать волну резких остановок производства в то время, когда пандемия Covid-19 разрушает спрос. Опасения, что скоординированных сокращений добычи может быть недостаточно для очистки глобального избытка предложения, отправили нефтяные фьючерсы США падение на 9% во вторник, но неспособность достичь соглашения может резко снизить цены.

Темная лошадка

Впрочем, есть еще одна страна, от действий которой будет зависеть итоговое решение — США с ее сланцевой нефтью. Согласятся ли Штаты снизить добычу — одна из главных интриг недели.

"Меня никто не спрашивал, поэтому, если они спросят, я приму решение", — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, будут ли США участвовать в сокращениях.

И добавил: