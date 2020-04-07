Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемые отпуска

Почти 30% российских компаний были вынуждены отправить своих работников в неоплачиваемые отпуска. Более 20% тех, кто еще не решился на такой шаг, не исключают, что сделают это в ближайшее время. Таким образом число компаний, оставивших сотрудников в неоплачиваемых отпусках, превысит 50%.

При этом тем, кто все еще продолжает работать, в ближайшее время могут сократить зарплаты. На такой шаг уже пошли 21% компаний. В ближайшем будущем пример с них намерены взять еще 35%. Данные результаты были собраны в результате опроса Центра стратегических разработок.

При этом риску банкротства в данной ситуации оказались подвержены почти 30%.

Ранее Pravda. ru сообщала, что за первые три месяца 2020 года банкротами себя объявили 22,4 тысячи россиян. Показатель текущего года на 68% выше, чем был в аналогичном периоде 2019 года.