"Восток-Медиа" поддержит МСБ, пострадавшие от коронавируса

Компания "Восток-Медиа" готова предоставить в первые три месяца после снятия ограничений на передвижение людей и автотранспорта от одной до пяти бесплатных рекламных поверхностей для пострадавших от непростой эпидемиологической ситуации компаний малого и среднего бизнеса Москвы и Подмосковья. Всего мы готовы выделить для акции конструкций на общую сумму до 100 млн. рублей.

Рекламодатель оплачивает только печать и монтаж. Арендная палата на первые три месяца — за наш счёт.

Если рекламная активность необходима еще во время действия ограничений на передвижение — звоните, все решим.

Нет актуальной маркетинговой стратегии? Не беда! Мы готовы на специальных условиях оперативно помочь создать уникальный дизайн ваших билбордов, продумать индивидуальную креативную стратегию продвижения бизнеса и привлечения внимания нужных целевых аудиторий, презентовать эффективные рекламные и PR-инструменты и возможности от наших проверенных годами партнеров в самых разных областях:

диджитал,

СММ,

ТВ,

радио,

печатная пресса,

эвенты и BTL,

дизайн и полиграфия,

колл-центры и т. д.

Алексей Митрюшин, управляющий партнер компании "Восток-Медиа": "Девиз бизнес-стратегии нашей компании — "Расти вместе!". Это не просто слова: мы убеждены, что должны всячески способствовать росту и развитию успеха наших клиентов, помогать увеличивать доходность и эффективность бизнесов. Именно такой подход приведет нас к общему успеху и долгосрочному доброму сотрудничеству. В сегодняшних реалиях мы готовы всесторонне помогать нашим клиентам, вместе думать и действовать, идти вперед. Предлагая уникальные условия сотрудничества для малого и среднего бизнеса Подмосковья и Москвы на ближайшие месяцы, мы традиционно призываем любую, даже самую небольшую компанию к диалогу: давайте встречаться (пока on-line, конечно), разговаривать, обсуждать ваши мысли, предложения и самые разные условия и варианты сотрудничества. Уверен, мы обязательно договоримся и найдем оптимальное решение любой задачи. Тем более, к такой работе готовы присоединится десятки наших талантливых друзей и партнеров. Давайте не впадать в уныние, а вместе строить планы, как оперативные, на сейчас, так и на второе полугодие, ведь любая эпидемия непременно заканчивается".

Компания "Восток-Медиа" специализируется на предоставлении услуг по аренде рекламных конструкций в Московской области и является самым крупным оператором по размещению наружной рекламы в Подмосковье, оперируя более чем 6500 рекламных поверхностей.

Контакты для связи: тел. +79266946132, Анастасия Точилина, электронная почта: atochilina@vmoutdoor.ru

Контакты для СМИ: +79257144314, Наталья Кудрявченко

Всем здоровья и добра!

Ваша команда "Восток-Медиа"

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