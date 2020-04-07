Рубль укрепляет свои позиции

Рубль отыгрывает позиции. По данным Московской биржи, отечественная валюта растет по отношению к доллару и евро.

Так, доллар сейчас стоит 75,41 рубля. Евро торгуется на уровне 81,91 рубля.

Курс американской валюты снизился на 62 копейки. А европейская валюта стала дешевле на 15 копеек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что у экономики России еще есть шанс не вернуться на уровень 90-х годов прошлого века. Такое мнение высказали в общероссийской профсоюзной организации.