Цены на нефть пошли вверх

Цены на нефть утром во вторник показали повышение. Так, в среднем рост составил около трех процентов.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае достигли 27 долларов за баррель. Прирост в цене составил 3,53%.

А вот июньские фьючерсы нефти марки Brent упали до 34,03 доллара за баррель. Снижение цены составляет 2,97%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "большая двадцатка" готовится обсудить меры по стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Встреча пройдет в формате видеоконференции ориентировочно 10 апреля.