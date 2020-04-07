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Источник Правда.Ру

Профсоюз: у экономики пока еще есть шанс не вернуться в 90-е

Экономика

На прошлой неделе общероссийская профсоюзная организация направила письмо в адрес премьер-министра Мишустина, в котором предложила "действенный способ" преодолеть экономический кризис, который грянет на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, как рассказывала "Правда.Ру", речь в письме шла о национализации ряда российских предприятий.

Какие именно предприятия имеются в виду и что их национализация даст шатающейся экономике, корреспондент "Правды" попытался узнать непосредственно у автора идеи — Михаила Шмакова, руководителя Федерации независимых профсоюзов России.

О каких предприятиях идет речь?

Мы предлагаем рассмотреть возможность национализации всех тех предприятий, которые сейчас попали в сложное финансовое положение: которые не смогут платить заработную плату работникам, отправленным на вынужденные каникулы. Они же вынуждены будут закрываться. А людей — на улицу. Вот эти все предприятия надо национализировать. Естественно, крупные. Те, где много людей работают.

Что это даст?

Смотрите: все мы сидим дома в виду чрезвычайных мер. Спасаемся от инфекции. В это время экономика "болеет", ее нужно спасать. Вводить чрезвычайные меры.

Рыночная экономика подразумевает, что если предприятие не работает, значит, его надо национализировать, санировать, а потом снова приватизировать, то есть продавать. Этот цикл мы и предлагаем запустить. Причем сделать это на уровне государства, чтобы избежать повторения дикости 90-х.

Все же помнят, что тогда стихийно, вернее, в угоду определенным группам, которые имеют финансовые ресурсы, чтобы подешевке скупить бизнес, а потом быть монополистами в той или иной сфере деятельности продавались целые сектора экономики. В том числе и иностранному капиталу.

Мы же повторения не хотим? Вот тут -то государство и должно первым процесс начать: национализировать, поддержать в сложный момент, а потом, когда все закончится — можно будет снова приватизировать.

Как все правильно сделать с учетом интересов простых работяг — решать правительству. Если к нам прислушаются, мы готовы помогать.

Темы профсоюз михаил шмаков выход из кризиса национализация предприятий
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Профсоюз: у экономики пока еще есть шанс не вернуться в 90-е
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