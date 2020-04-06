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Источник Правда.Ру

"Большая двадцатка" готовится обсудить стабилизацию нефтяного рынка

Экономика

Министры энергетики стран, входящих в "Большую двадцатку" (G20), обсудят вопрос стабилизации цен и спроса на нефть. Об этом исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил The Financial Times. Для этого будет срочно созвана специальная встреча. Ее формат пока неизвестен, не исключено, что речь идет о видеоконференции. По данным СМИ, она может состояться уже 10 апреля.

Инициаторами проведения переговоров стали МЭА и Саудовская Аравия. По мнению представителя организации, проблемы, возникшие между Россией и ближневосточным государством, слишком серьезны, и сторонам необходима помощь посредников в достижении компромисса.

По мнению Бироля, в противном случае ситуация отразится на всей мировой экономике, в результате чего пострадают миллионы работников сектора.

Ранее стало известно, что была перенесена встреча представителей ОПЕК+, запланированная на понедельник. В Кремле заявили, что это произошло по техническим причинам. В западных СМИ выдвигаются предположения о том, что Россия и Саудовская Аравия до сих пор не могут урегулировать споры по уровню добычи нефти, в результате чего принятие конкретных решений затягивается. 

 Как сообщала Pravda.ru, страны ОПЕК+ ещё не выработали единого решения по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти. 

Темы g20 нефть россия саудовская аравия
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"Большая двадцатка" готовится обсудить стабилизацию нефтяного рынка
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