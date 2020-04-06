Биржевые индексы в Нью-Йорке отреагировали на динамику пандемии

Акции на американской бирже подскочили после сообщений о том, что смертность от коронавируса начала снижаться, как и заболеваемость им. Также на динамику повлияло уменьшение летальных случаев среди пациентов в Нью-Йорке и заявление президента Дональда Трампа о том, что он видит признаки улучшения ситуации с эпидемией.

Базовый индекс S&P 500 вырос более чем на 5%, промышленный Dow Jones — более чем на 4%.

Положительную динамику также продемонстрировал европейский индекс Stoxx Europe 600. Поводом стало заявление властей Испании и Италии о том, что впервые за две недели снизился рост смертности и заболеваемости коронавирусом.

Британский фунт стерлингов подорожал, несмотря на сообщения о нестабильной ситуации с коронавирусом в Великобритании и о госпитализации премьера Бориса Джонсона. Хорошие результаты в понедельник показали также азиатские рынки.

Эксперты пока разделились на два лагеря:

представители одного заявляют о надеждах на долгосрочную и постепенную стабилизацию ситуации на рынке,

другие же прогнозируют очередное снижение.

Ранее Pavda.ru сообщала, что в понедельник утром рубль начал неделю с падения. На открытии Московской биржи курс доллара вырос на 21 копейку и составил 76,70 рубля.