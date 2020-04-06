Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Онлайн-переговоры ОПЕК+ перенесли по техническим причинам

Экономика

Видеопереговоры представителей ОПЕК+, запланированные на 6 апреля, перенесены на 9-е число по техническим причинам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подготовка к обсуждению продолжается.

В то же время, по данным CNN, встречу перенесли из-за того, что Россия и Саудовская Аравия все еще не пришли к окончательному компромиссу по вопросу снижения объемов добычи. Напомним, именно разногласия по этой теме привели к тому, что новая сделка ОПЕК + не состоялась, в результате чего цены на нефть рухнули.

Формат переговоров

В связи с распространением коронавируса переговоры 9 апреля пройдут в формате видеоконференции. Точный список участников еще неизвестен. Помимо членов альянса ожидаются представители США, Канады, Великобритании, Мексики. В состав организации входит 13 стран, которые контролируют около 2/3 запасов нефти в мире.

Ранее Pravda.ru сообщала, что Трамп прокомментировал обсуждение вопроса сокращения уровня добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией. По его словам, стороны уже договорились и перестали перенасыщать рынок сырьем.

Темы опек+ россия переговоры саудовская аравия
Новости Все >
Трусова рассказала о программах на следующий сезон
Онлайн-переговоры ОПЕК+ перенесли по техническим причинам
Марина Федункив удивила поклонников потерей веса на карантине
Правительство ограничило оптовые продажи медицинских масок и перчаток
Мужчину на Патриарших задержали за невыполнение требований полиции
СБР назвал дату заседания, на котором решат судьбу Драчёва
Электронные больничные оформили уже 36 тысяч россиян
Россия и Армения будут вместе бороться с коронавирусом
С 7 апреля в Японии вводят режим ЧС
700 человек заразились коронавирусом в Белоруссии
Последние материалы
Марина Федункив удивила поклонников потерей веса на карантине
Правительство ограничило оптовые продажи медицинских масок и перчаток
Мужчину на Патриарших задержали за невыполнение требований полиции
СБР назвал дату заседания, на котором решат судьбу Драчёва
Ракета Лин Юнь-1 - гиперзвук по-китайски
Электронные больничные оформили уже 36 тысяч россиян
Россия и Армения будут вместе бороться с коронавирусом
С 7 апреля в Японии вводят режим ЧС
700 человек заразились коронавирусом в Белоруссии
Тестирование на коронавирус на дому: подробности из клиники
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
"Армата" - слишком большие амбиции?
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
Макаревич о народе: их опять "грабанули", а они всё терпят
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
Где же дно: эксперт рассказал, когда цены на нефть пойдут вверх
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
"Армата" - слишком большие амбиции?
"Армата" - слишком большие амбиции?
"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
В России на 30% может упасть цена на квартиры в новостройках
В России на 30% может упасть цена на квартиры в новостройках
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ