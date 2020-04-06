Онлайн-переговоры ОПЕК+ перенесли по техническим причинам

Видеопереговоры представителей ОПЕК+, запланированные на 6 апреля, перенесены на 9-е число по техническим причинам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подготовка к обсуждению продолжается.

В то же время, по данным CNN, встречу перенесли из-за того, что Россия и Саудовская Аравия все еще не пришли к окончательному компромиссу по вопросу снижения объемов добычи. Напомним, именно разногласия по этой теме привели к тому, что новая сделка ОПЕК + не состоялась, в результате чего цены на нефть рухнули.

Формат переговоров

В связи с распространением коронавируса переговоры 9 апреля пройдут в формате видеоконференции. Точный список участников еще неизвестен. Помимо членов альянса ожидаются представители США, Канады, Великобритании, Мексики. В состав организации входит 13 стран, которые контролируют около 2/3 запасов нефти в мире.

Ранее Pravda.ru сообщала, что Трамп прокомментировал обсуждение вопроса сокращения уровня добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией. По его словам, стороны уже договорились и перестали перенасыщать рынок сырьем.