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Источник Правда.Ру

Власти Сингапура выплатят гражданам по 1,1 тыс. доллара

Экономика

Все граждане Сингапура старше 21 года получат по 600 сингапурских долларов. Так власти намерены поддержать жителей в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр финансов Хэн Сви Кит.

Эти средства станут дополнительной мерой поддержки к уже обещанным выплатам, общая сумма которых составляет примерно 1 тыс. сингапурских долларов. Таким образом, каждый гражданин может рассчитывать на 1,6 тыс., что в переводе на доллары равняется 1,1 тыс.

Хэн Сви Кит также рассказал, что некоторые сингапурцы уже завили о намерении отказаться от поддержки правительства в пользу тех, кто больше в ней нуждается. Министр поблагодарил граждан за такое решение. Кроме того, он призвал всех тех, у кого есть возможности, делать взносы в благотворительные фонды.

В Сингапуре на данный момент зафиксировано чуть более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания в городе-государстве стали шесть человек. Общее число умерших от коронавируса в мире достигло 69,5 тыс.

Ранее Pravda.ru сообщала, что за последние сутки в России было обнаружено 954 новых случая заражения коронавирусом. Количество инфицированных в стране увеличилось до 6343 человек.

Темы covid19 сингапур коронавирус господдержка
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