Цены на нефть падают

Более чем на три процента снизились мировые цены на нефть. В частности, речь идет про марки WTI и Brent.

Как показывают данные торгов, нефть WTI упала в стоимости на 3,28%. Майские фьючерсы составляют 27,41 доллар за баррель.

Чуть меньше упала в цене нефть марки Brent. Июньские фьючерсы снизились до 33,60 долларов за баррель. Падение составило 1,5%.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян готовиться к кризису. По его словам, он связан с пандемией коронавируса.