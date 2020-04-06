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Источник Правда.Ру

Цены на нефть падают

Экономика

Более чем на три процента снизились мировые цены на нефть. В частности, речь идет про марки WTI и Brent.

Как показывают данные торгов, нефть WTI упала в стоимости на 3,28%. Майские фьючерсы составляют 27,41 доллар за баррель.

Чуть меньше упала в цене нефть марки Brent. Июньские фьючерсы снизились до 33,60 долларов за баррель. Падение составило 1,5%.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян готовиться к кризису. По его словам, он связан с пандемией коронавируса.

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