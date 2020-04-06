Мнение: вернуть баланс в рамках ОПЕК+ сложно, но возможно

Сегодня, 6 апреля, должна состояться встреча министров стран-участниц ОПЕК+, на проведении которой настаивала Саудовская Аравия.

Целью переговоров станет попытка поиска решений для стабилизации сырьевого рынка.

Смогут ли договориться страны-участницы?

Своим видением проблемы с журналистом "Правда.Ру" поделился Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Саудовская Аравия созывает срочный сбор участников ОПЕК+. Каков возможный сценарий дальше?

Предложение сделано. Арабы, что называется, дрогнули первыми. И все их планы затоварить рынок дополнительными объемами нефти, как мы видим, не сбываются, не вершатся, потому что предложение сделать можно, а спроса на их сырье нет. Соответственно, в этих условиях и в условиях того, что все-таки Саудовская Аравия слышит Белый дом, все перманентные призывы Трампа как-то стабилизировать рынок выливаются уже в призывы со стороны саудовцев созвать формат ОПЕК+, чтобы обсудить возможные действия на рынке и как-то прийти к новым регуляторным форматам.

Согласится ли Россия на ранее предложенные условия на фоне серьезного падения цен? На каких условиях Россия согласится участвовать в соглашении?

Насчет того, готовы ли мы присоединиться, скорее всего, диалог будет продолжен. Наши официальные представители никогда не говорили, что существует какой-то разрыв или разлад. Коммуникации были открыты несмотря на то, что взгляды на продление ОПЕК+ после 31 марта разошлись. Возможно, будут какие-то новые форматы. Опять же саудовцы, как мы видим, и до 9 миллиона баррелей в сутки готовы снизить в случае, если будет адекватный ответ со стороны прочих участников сделки, включая Россию. Мы тоже должны снижать.

Хорошо уже то, что сам формат диалога в рамках хартии ОПЕК+ сохранен и, как мы видим, возможно новое совещание.