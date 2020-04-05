Песков рассказал о наступлении нового экономического кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал подготовиться к новому экономическому кризису, который вызван пандемией нового типа коронавируса.

"Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - сообщил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Песков отметил, что для ликвидации последствий нового экономического кризиса предстоит много работы.