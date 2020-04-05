Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал подготовиться к новому экономическому кризису, который вызван пандемией нового типа коронавируса.
"Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - сообщил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Песков отметил, что для ликвидации последствий нового экономического кризиса предстоит много работы.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.