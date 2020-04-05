Кремль об экономике России: "чрезвычайная и огромная нагрузка"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался об экономической ситуации в России и влиянии на неё режима самоизоляции граждан. Он заявил, что введение нерабочих дней вызвало споры и разногласия.