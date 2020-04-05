Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался об экономической ситуации в России и влиянии на неё режима самоизоляции граждан. Он заявил, что введение нерабочих дней вызвало споры и разногласия.
"Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причём нагрузка со знаком минус. Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное — это жизнь и здоровье людей", — приводит его слова портал "Вести".
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.