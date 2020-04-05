Трамп про нефть: "они уничтожат сами себя, если не договорятся"

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия и Саудовская Аравия не уладят разногласия по вопросам ограничения добычи нефти, экономика этих стран будет разрушена.

"Иначе они уничтожат сами себя, если не договорятся … очень большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти", — сказал он на брифинге в Белом доме.

Напомним, переговоры стран ОПЕК+ назначены на 9 апреля.