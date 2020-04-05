Получить кредитные каникулы можно тем, чьи доходы из-за COVID-19 снизились более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако это не единственное условие.
"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.
Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не больше 300 тысяч рублей.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.