Кредитные каникулы можно будет оформить не на все ипотеки

Получить кредитные каникулы можно тем, чьи доходы из-за COVID-19 снизились более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако это не единственное условие.

"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.

Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не больше 300 тысяч рублей.