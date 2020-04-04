Трамп: нефть стала дешевле воды

Американский президент уверен, что низкие цены на нефти вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи. Он добавил, что эти страны сами виноваты в сложившейся ситуации они слишком нарастили производство, что снизило цену, а ситуация из-за коронавируса снизила спрос.

"Они (РФ и Саудовская Аравия) увеличили производство (нефти), вот что они сделали. (…) Но они собираются остановиться, поскольку рынок, именно рынок заставит их остановиться", — высказался Трамп.

Добавим, что в настоящее время Саудовская Аравия и Россия уже договорились сократить добычу.