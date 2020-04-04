До конца апреля заемщикам необходимо внести оплату по кредитам, несмотря на продление нерабочего режима. Такое решение принял Банк России.
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - сказано в сообщении на официальном сайте регулятора.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.