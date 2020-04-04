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Заемщикам не разрешили перенести выплаты по кредитам на май

Экономика

До конца апреля заемщикам необходимо внести оплату по кредитам, несмотря на продление нерабочего режима. Такое решение принял Банк России.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - сказано в сообщении на официальном сайте регулятора.

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