Трамп верит в урегулирование спора между Россией и Саудовской Аравией

По результатам переговоров с лидерами России и Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что стороны смогли договориться и прекратили свой спор по вопросу сокращения добычи нефти. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

По словам чиновника, Трамп также заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия уже перестали перенасыщать рынок нефти. Кадлоу также отметил, что американский президент несколько раз созванивался с главами двух стран-соперниц. В то же время, по данным ТАСС, Путин и Трамп провели лишь один разговор 30 марта.

Пока что на заявления Кадлоу не отреагировали ни в Москве, ни в Эр-Рияде.

Трамп неоднократно призывал Россию и Саудовскую Аравию прийти к компромиссу по вопросу добычи нефти. Напомним, именно этот спор стал причиной того, что новая сделка ОПЕК+ не состоялась и в результате цены на нефть рухнули.

Ранее Pravda.ru сообщала, что министры стран ОПЕК+ обсудят насущные проблемы нефтяного рынка на онлайн-встрече 6 апреля. Целью переговоров станет попытка поиска решений для стабилизации сырьевого рынка.