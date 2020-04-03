По результатам переговоров с лидерами России и Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что стороны смогли договориться и прекратили свой спор по вопросу сокращения добычи нефти. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
По словам чиновника, Трамп также заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия уже перестали перенасыщать рынок нефти. Кадлоу также отметил, что американский президент несколько раз созванивался с главами двух стран-соперниц. В то же время, по данным ТАСС, Путин и Трамп провели лишь один разговор 30 марта.
Пока что на заявления Кадлоу не отреагировали ни в Москве, ни в Эр-Рияде.
Трамп неоднократно призывал Россию и Саудовскую Аравию прийти к компромиссу по вопросу добычи нефти. Напомним, именно этот спор стал причиной того, что новая сделка ОПЕК+ не состоялась и в результате цены на нефть рухнули.
Ранее Pravda.ru сообщала, что министры стран ОПЕК+ обсудят насущные проблемы нефтяного рынка на онлайн-встрече 6 апреля. Целью переговоров станет попытка поиска решений для стабилизации сырьевого рынка.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.