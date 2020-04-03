Эксперт: арабы услышали призывы Трампа стабилизировать нефтяной рынок

Саудовская Аравия, которая грозила заполонить рынок своей нефтью, не нашла необходимого количества поставщиков. Спрос на нефть резко снизился.

Такое мнение высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"Арабы, что называется, дрогнули первыми. И все их планы затоварить рынок дополнительными объемами нефти, как мы видим, не сбываются, не вершатся, потому что предложение сделать можно, а спрос на их сырье — нет. Соответственно, в этих условиях и в условиях того, что все-таки Саудовская Аравия слышит Белый дом, все перманентные призывы Трампа как-то стабилизировать рынок выливаются уже в призывы со стороны саудитов созвать формат ОПЕК+", — уверен эксперт.

Он отметил, что диалог, вероятнее всего, будет продолжен. Россия никогда не прекращала контактов с ОПЕК+, несмотря на то, что после 31 марта наша страна вышла из соглашения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министры ОПЕК+ назначили дату встречи по стабилизации нефтяного рынка. Онлайн-встреча состоится 6 апреля.