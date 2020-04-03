Число рабочих мест в США за март сократилось более чем на 700 тысяч

Экономика США лишилась 701 тыс. рабочих мест в марте. В результате продолжавшийся 113 месяцев подряд рост занятости остановился. Строгие меры по борьбе с распространением коронавируса привели к закрытию предприятий и фабрик. Об этом свидетельствуют данные доклада Министерства труда.

Наибольшую потерю понесли сферы туризма, развлечений и общественного питания. Сфера обслуживания лишилась 459 тыс. рабочих мест. Сокращения коснулись области здравоохранения и социальной помощи, профессиональных и деловых услуг, розничной торговли и строительства.

Ожидается, что в апреле снижение числа рабочих мест продолжится. Кризис скажется на не менее 20 млн. из них. Пока что рекордное сокращение рабочих мест в США за месяц было зафиксировано во время кризиса 2009 года, за один только март страна лишилась 800 тыс. из них. За последние две недели 10 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.

На данный момент рекордное число случаев заражения коронавирусом в мире зафиксировано в США — более 245 тыс. Как ранее писала Pravda.ru, на втором месте оказалась Испания.