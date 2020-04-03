Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году

Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки в этом году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Это станет возможным в условиях стабильности на рынках и предсказуемости инфляции. На данный момент ставка составляет 6%.

Набиуллина отметила, что в ЦБ внимательно следят за ускорившейся инфляцией. На состояние экономики оказало серьезное влияние распространение коронавируса и падение цен на нефть. По мнению специалистов Банка России, текущая ситуация не должна затянуться, в результате чего средние темпы роста инфляции не превысят значительно прогнозируемых 4%. В любом случае к 2021 году ожидается возвращение к этому уровню.

ЦБ последовательно снижал ключевую ставку вплоть до февраля этого года. В марте уже поднимался вопрос о ее повышении. На последнем заседании было решено сохранить ставку на уровне 6% годовых.

Ранее Pravda.ru сообщала, что ЦБ принял решение не закупать иностранную валюту из-за ослабления рубля. Регулятор принял меры, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.