Переноса выплат по кредитам из-за самоизоляции не будет

Банки будут предоставлять услуги дистанционно.

Регулятор заявил, что все обязательства по кредитным договорам должны быть выполнены в срок, в том числе в течение апрельских нерабочих дней. Банкам рекомендовано работать в режиме новогодних праздников и обеспечить предоставление всех услуг дистанционно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне могут взять кредитные каникулы.