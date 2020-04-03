Банки будут предоставлять услуги дистанционно.
Регулятор заявил, что все обязательства по кредитным договорам должны быть выполнены в срок, в том числе в течение апрельских нерабочих дней. Банкам рекомендовано работать в режиме новогодних праздников и обеспечить предоставление всех услуг дистанционно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне могут взять кредитные каникулы.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.