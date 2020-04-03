Министры ОПЕК+ назначили дату встречи по стабилизации нефтяного рынка

Министры стран ОПЕК + обсудят насущные проблемы нефтяного рынка на онлайн-встрече 6 апреля, заявили в пресс-службе Министерства энергетики Азербайджана. Целью переговоров станет попытка поиска решений для стабилизации сырьевого рынка.

Решение о проведении конференции было принято после призыва Саудовской Аравии созвать срочную встречу для заключения нового соглашения.

Эксперты сходятся во мнении, что текущая ситуация с ослаблением цен на нефть стала последствием разногласий между Россией и Саудовской Аравией по вопросу уменьшения объемов добычи сырья. Президент США Дональд Трамп призвал стороны снизить уровень на 10-15 млн баррелей.

Сделка ОПЕК+, благодаря которой удавалось регулировать стоимость нефти, истекла 31 марта. К отсутствию компромисса между сторонами присоединились последствия всеобщего кризиса из-за пандемии коронавируса. В результате нефть сильно подешевела.

Накануне Pradva.ru писала о том, что цена на российскую нефть достигла минимума 1999 года. Стоимость барреля 1 апреля составила $10,54.