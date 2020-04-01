На реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в России выделили колоссальные средства. Речь идет о сумме в 1,4 триллиона рублей.
Министерство финансов уже зарезервировало необходимую сумму.
"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании под руководством Владимира Путина.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минфин выделит средства для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за границы. Для них предусмотрят единоразовые выплаты.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.