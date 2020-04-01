На борьбу с коронавирусом в России "отложили" 1,4 трлн рублей

На реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в России выделили колоссальные средства. Речь идет о сумме в 1,4 триллиона рублей.

Министерство финансов уже зарезервировало необходимую сумму.

"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании под руководством Владимира Путина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минфин выделит средства для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за границы. Для них предусмотрят единоразовые выплаты.