Федеральная налоговая служба сообщила о приостановке всех проверок частных предприятий и компаний. Также были отменены меры взыскания в отношении малого и среднего предпринимательства и других отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.
"Приостановлены все проверки — это касается и выездных проверок, это касается проверок контрольно-кассовой техники, это касается проверок валютного контроля", — рассказал глава ведомства Даниил Егоров.
"С 16 марта мы приостановили любые заявления на банкротство компаний, то есть налоговая служба никаких заявлений на банкротство не подает", — добавил Егоров.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.