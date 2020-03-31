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Источник Правда.Ру

В России стали проявлять активность кибермошенники

Экономика » Финансы » Банки

Мошенники активизируются при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий. Ищут способы, как обмануть и без того растерянных граждан. Особенно преуспевают в этом кибермошенники, ведь большую часть информации о проблеме люди ищут именно в Интернете. Так происходит и сейчас, тем более когда новостная повестка о коронавирусе в мире постоянно обновляется.

"За последнее время зарегистрировано более 4 000 различных доменов мошеннического характера. Они посвящены и картам распространения вируса, и пожертвованиям в какие-то фонды или на создание лекарств, или средств диагностики от вируса, но в конечном итоге все мошеннические сайты направлены на то, чтобы либо похитить у вас денежные средства, либо установить вредоносное программное обеспечение на ваш гаджет", — комментирует эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Мошенники могут рассылать письма якобы от авторитетных организаций. Например, от Всемирной организации здравоохранения, которая "собирает" деньги на создание вакцины от коронавируса. Прочитав такое письмо, многие добросердечные граждане тут же перейдут по ссылке, чтобы пожертвовать деньги. Однако ссылка их приведет на мошеннический ресурс, который собирает платежные данные карт и моментально выводит деньги со счетов.

Также в спам-письмах мошенники могут давать ссылки на сайты интернет-магазинов с якобы выгодными предложениями, уникальными товарами по низким ценам. Предлагают медицинские маски, средства дезинфекции, защиты, вплоть до оберегов. Также злоумышленники присылают ссылки на сайты, на которых даже не нужно ничего оплачивать, это не интернет-магазины, не страницы по сбору средств, а вроде бы как совсем безобидные информационные ресурсы, например, с картой по распространению вируса, либо с рекомендациями по защите и профилактике. Если перейти по ссылке на такой сайт, то на гаджет пользователя может незаметно установиться вредоносное ПО. Его цель известна — украсть деньги, например, получив логин и пароль в банковское приложение.

Как не попасться на удочку мошенников?

Если вам пришло письмо о том, что какая-то организация собирает пожертвования на благое дело, не переходите по указанной ссылке, а лучше зайдите на официальный сайт организации, чтобы убедиться, действительно ли она собирает средства. Не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей, относитесь настороженно к любым слишком выгодным предложениям, внимательно проверяйте адресную строку браузера, на любой странице оплаты всегда должен быть изображен знак закрытого замочка. Установите на все свои устройства антивирус и регулярно его обновляйте. Заведите для интернет-покупок отдельную виртуальную карту и вносите на нее деньги непосредственно перед оплатой.

Доверяйте информации только из официальных источников.

 

Информация предоставлена ГУ Банка России по ЦФО

Темы банк россии коронавирус кибермошенники
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