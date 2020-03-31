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Госдума одобрила налог на проценты по вкладам

Экономика

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который вводит налог в 13% на проценты по вкладам свыше одного миллиона рублей.

"Закон предусматривает, что НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России", — сказано на сайте Госдумы.

Налог не будет распространяться на вклады, процентная ставка по которым не превышает 1%, а также на эскроу-счетах.

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