Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который вводит налог в 13% на проценты по вкладам свыше одного миллиона рублей.
"Закон предусматривает, что НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России", — сказано на сайте Госдумы.
Налог не будет распространяться на вклады, процентная ставка по которым не превышает 1%, а также на эскроу-счетах.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.