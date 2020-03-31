Жителей Москвы временно освободили от взносов за капремонт

Население Московского региона в период с 1 апреля по 30 июня текущего года будут освобождено от обязательных взносов на капитальный ремонт.

Эта информация приводится на официальном интернет-ресурсе мэра города Сергея Собянина.

Эту меру приняли в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержки горожан во время самоизоляции.