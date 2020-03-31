Жителей Москвы временно освободили от взносов за капремонт

Население Московского региона в период с 1 апреля по 30 июня текущего года будут освобождено от обязательных взносов на капитальный ремонт.
Эта информация приводится на официальном интернет-ресурсе мэра города Сергея Собянина.
Эту меру приняли в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержки горожан во время самоизоляции.
"В многоквартирных зданиях закончат ранее начатые работы, требуемые для обеспечения безопасности и комфорта жизни. С новыми объектами пока повременим", — указывается в сообщении.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.