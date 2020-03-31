Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс до 31 мая 2020 года.

"Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить наших граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом — безналично и бесконтактно", — утверждает заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

"Плата за сервисное обслуживание оборудования эквайринга не будет взиматься до 31 мая включительно, при этом каникулы могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чём будет сообщено дополнительно", — добавила представитель банка.