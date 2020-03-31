В России, вполне вероятно, на то время, пока существует опасность заражения коронавирусом, из оборота уйдут наличные деньги.
Ритейлеры и службы доставки намерены отказаться от их использования для предотвращения распространения пандемии.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба онлайн-ритейлера Wildberries.
В сообщении отмечается, что уже есть договоренность между рядом компаний о том, что
Какие ритейлеры вводят новые правила
В сообщении уточняется, что к инициативе присоединились
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.