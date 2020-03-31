Коронавирус устанавливает правила: ритейлеры откажутся от наличных

В России, вполне вероятно, на то время, пока существует опасность заражения коронавирусом, из оборота уйдут наличные деньги.

Ритейлеры и службы доставки намерены отказаться от их использования для предотвращения распространения пандемии.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба онлайн-ритейлера Wildberries.

В сообщении отмечается, что уже есть договоренность между рядом компаний о том, что

оплачивать заказы потребители смогут только бесконтактным способом, в том числе через пункты выдачи, пускать в пункты выдачи будут по одному клиенту,

наличные и банковские карты приниматься не будут,

планируется обязательное введение предоплаты на сайтах и в приложениях.

Какие ритейлеры вводят новые правила

В сообщении уточняется, что к инициативе присоединились