Трудности в экономике мира из-за эпидемии коронавируса приведут к кардинальным переменам на рынке труда.
Так, увольнение может затронуть до трети офисных работников, полагает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Об этом пишет РБК.
Эксперт полагает, что термины "рабочий день" и "рабочая неделя" постепенно использоваться не будут, а сами трудовые отношения значительно упростятся. К этому, в частности, приведет массовый переход граждан на удаленную работу, считает Кузьминов.
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