Треть сотрудников офисов могут лишиться работы из-за эпидемии

Трудности в экономике мира из-за эпидемии коронавируса приведут к кардинальным переменам на рынке труда.

Так, увольнение может затронуть до трети офисных работников, полагает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Об этом пишет РБК.

Эксперт полагает, что термины "рабочий день" и "рабочая неделя" постепенно использоваться не будут, а сами трудовые отношения значительно упростятся. К этому, в частности, приведет массовый переход граждан на удаленную работу, считает Кузьминов.