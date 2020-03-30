Эксперты назвали главную проблему рынка нефти

Вследствие падения спроса на нефть на фоне коронавируса в мире скоро совсем не будет мест для хранения сырья.

Причем проблема недостатка хранилищ скоро станет основной проблемой рынка, сообщает Bloomberg.

Как пояснили эксперты агентства, мир столкнулся с огромным падением спроса на нефть, который стал хуже эпохи Великой депрессии, нефтяного кризиса 1970-х годов и Великой рецессии 2008-го. В обычных условиях в мире потребляется примерно 100 миллионов баррелей нефти ежесуточно.

Но в текущем году всего за несколько недель этот показатель сократился на четверть. В таких условиях хранилищ для сырья может не остаться уже месяца через 2-3, прогнозируют аналитики.