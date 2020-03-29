Мантуров спрогнозировал последствия ограничений по коронавирусу

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров написал письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину, в котором спрогнозировал последствия ограничительных мер в связи с коронавирусом. По мнению министра, в ближайшие полгода потребительский рынок ожидает существенный спад.

Спад потребления будет спровоцирован закрытием точек общепита, кафе, торговых центров, ресторанов и других заведений. Глава Минпромторга предлагает ввести ряд налоговых льгот, которые смягчат удар по представителям бизнеса в условиях карантина.