Отрицательные цены на нефть зафиксированы в США

На американском рынке спрос на нефть обрушился настолько, что некоторые компании готовы платить за разгрузку своих нефтяных хранилищ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первой компанией, поставившей отрицательную цену на нефть, стала Wyoming Asphalt Sour, которая продаёт сырьё производителям битума. Ещё в середине марта Mercuria Energy Group Ltd была готова платить по 19 центов за каждый баррель нефти, который вывезут из её хранилища.