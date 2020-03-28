На американском рынке спрос на нефть обрушился настолько, что некоторые компании готовы платить за разгрузку своих нефтяных хранилищ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Первой компанией, поставившей отрицательную цену на нефть, стала Wyoming Asphalt Sour, которая продаёт сырьё производителям битума. Ещё в середине марта Mercuria Energy Group Ltd была готова платить по 19 центов за каждый баррель нефти, который вывезут из её хранилища.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.