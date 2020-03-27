Российской экономике предсказали новый кризис

Экономисты предсказали России новый кризис из-за эпидемии коронавируса. Он проявится в падении нефтяных цен и замедлении деловой активности.

Эксперты считают, что РФ в текущем году уже не сможет избежать рецессии. ВВП страны, как прогнозируется, упадет на 0,8-3%, а объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработных плат персоналу компаний только усугубит кризисные явления в экономике.

Глава аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов убежден, что объявленная неделя выходных приведет к усилению экономического спада в нашей стране.