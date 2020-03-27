Экономисты предсказали России новый кризис из-за эпидемии коронавируса. Он проявится в падении нефтяных цен и замедлении деловой активности.
Эксперты считают, что РФ в текущем году уже не сможет избежать рецессии. ВВП страны, как прогнозируется, упадет на 0,8-3%, а объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработных плат персоналу компаний только усугубит кризисные явления в экономике.
Глава аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов убежден, что объявленная неделя выходных приведет к усилению экономического спада в нашей стране.
"То, что у нас в экономике будет застой вместе со всем миром, это уже факт. И лишняя нерабочая неделя только усилит этот спад", — пояснил он.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.