В РФ могут ограничить продажу спиртного из-за коронавируса

Партия "Трезвая Россия" направила премьер-министру Михаилу Мишустину послание с предложением о введении ограничения на реализацию алкоголя из-за распространения коронавируса.

Об этом RT рассказал руководитель организации, член общественной палаты Султан Хамзаев.

Он пояснил, что российское правительство обладает полномочиями по введению ограничений в этой сфере — вплоть до сухого закона. В качестве аргумента он указал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала отказаться от употребления алкоголя на период борьбы с инфекцией.

Хамзаев выступил с инициативой ввести до 1 мая особый режим торговли, при котором до этой даты можно будет приобретать не больше одного литра спиртного крепче девяти градусов на душу.