Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В РФ могут ограничить продажу спиртного из-за коронавируса

Экономика

Партия "Трезвая Россия" направила премьер-министру Михаилу Мишустину послание с предложением о введении ограничения на реализацию алкоголя из-за распространения коронавируса.

Об этом RT рассказал руководитель организации, член общественной палаты Султан Хамзаев.

Он пояснил, что российское правительство обладает полномочиями по введению ограничений в этой сфере — вплоть до сухого закона. В качестве аргумента он указал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала отказаться от употребления алкоголя на период борьбы с инфекцией.

Хамзаев выступил с инициативой ввести до 1 мая особый режим торговли, при котором до этой даты можно будет приобретать не больше одного литра спиртного крепче девяти градусов на душу.

запрет продажа алкоголь коронавирус
Последние материалы
Россия выплатила WADA взнос в размере $1 млн
Власти вводят новые ограничения для россиян из-за эпидемии
В Карелии туристов из Москвы и Петербурга "посадят" на карантин
Почему Китай не перезапустил, а тормознул мировую экономику?
Английские клубы выступают за переигровку чемпионата
С 28 марта курорты Кубани перестанут принимать туристов
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
В Европе ожидается дефицит овощей и фруктов
Треть зарплаты врачей - из кармана пациентов
218 украинцев больны коронавирусом
Популярное
Прибалтика
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды

У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.

"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Новости медицины
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Здоровье
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Мир. Новости мира
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Василий Амирджанов Коронавыходные могут стать катализатором эпидемии Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Компании могут начать сокращение зарплат сотрудникам
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Украинизация русских на Украине отменяется
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Защита будет просить выпустить историка Соколова из СИЗО
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Защита будет просить выпустить историка Соколова из СИЗО
У жителей глубинки больше шансов не встретиться с COVID - 2019
Не просто так: в Европе нашли выгоду России от помощи Италии
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
"Спасайте, что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Спасайте, что можно!" - из России вывезли тонну золота
Россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ"
Власть решила не запрещать въезд мигрантов
Игорь Николаев госпитализирован в медцентр в поселке Коммунарка
Власть решила не запрещать въезд мигрантов
Россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ