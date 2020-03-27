Каждая пятая компания в РФ планирует уменьшить зарплаты своим работникам.
Об этом передает РБК, ссылаясь на данные опроса Центра стратегических разработок.
Чтобы сохранить свои позиции после обвала рубля и коронавируса, 29% предприятий уже изменили кадровую политику. Так, они перевели сотрудников на удаленную работу с меньшим вознаграждением, сократили персонал и урезали заработные платы. Еще 40% руководителей хотят принять такие решения в перспективе.
В каждой второй компании допустили сокращение численности сотрудников на 13%. При этом 63% респондентов заявили о рисках банкротства.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.