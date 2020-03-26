Торги на российском рынке открылись падением

Торги на отечественном фондовом рынке начались сегодня, 26 марта, падением основных индикаторов.

Так, к 10:01 по Москве рублевый индекс МосБиржи лишился 0,5% к прошлому закрытию и составил 2440,34 пункта, долларовый индекс РТС упал на 0,28%, до 978,56 пунктов. Об этом говорят данные Мосбиржи.

Как пояснил старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, "состояние внешнего фона перед началом торгов в РФ можно назвать умеренно-негативным".