Общепит России поддержат в ситуации с коронавирусом

Комплекс мер, которые помогут сфере услуг и общепита, разработают в России. Этим занимаются Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин.

Поручение дало правительство России.

"При подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости", — говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте кабинета министров.

Ранее президент заявил о поддержке бизнеса во время пандемии. Компании малого и среднего бизнеса получат отсрочку по всем налогам на полгода. Исключение составит только НДС. Также будет снижена ставка страховых взносов для граждан, у кого зарплата превышает уровень МРОТ.